'Öyle çok isterdim ki evlatlarımı o sarsın...'

Doğu Demirkol ile Zeynep Koçak arasında neler oluyor? - Magazin haberleri

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Ünlü komedyen Doğu Demirkol ile oyuncu Zeynep Koçak'ın sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar akıllara şu soruyu getirdi; 'Yeni bir aşk mı doğuyor?'

Demirkol ile Farah Zeynep Abdullah, karantina sürecinin başında ayrılmışlardı.

Farah Zeynep Abdullah'ın müzisyen Emrah Karaduman ile otomobilin içinde çekildikleri fotoğrafı paylaşmasından bir hafta sonra Doğu Demirkol, Zeynep Koçak ile fotoğrafını paylaşması yeni birlikteliğin habercisi oldu.

Zeynep Koçak ise bu paylaşıma Doğu Demirkol'un gitar çalarken çekildiği bir fotoğrafını 'Büyük usta' yazısıyla cevap verdi.

Görünen o ki Doğu Demirkol ile Zeynep Koçak flörte başladı.