Doğu Demirkol, mutlu...

Gerek sinema filmlerinde gerekse sahnedeki performansıyla kariyerinde başarılı bir dönem geçiren Doğu Demirkol, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' ile ödüller kazandı. Demirkol, önümüzdeki günlerde İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile başrolü paylaşacağı yeni film için sete çıkacak.

Doğu Demirkol, aynı zamanda ilk film senaryosunu yazıyor. Bu filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Doğu Demirkol, özel hayatında da oldukça mutlu.

Doğu Demirkol, mutluluğu bir süre önce birlikteliğe başladığı Sena ile yakaladı.