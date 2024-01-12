Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Doğu Demirkol: 'Yaşam Koçu', Kemal Sunal ve Şener Şen sinemasının saf dünyasını yansıtıyor

        Doğu Demirkol: 'Yaşam Koçu', Kemal Sunal ve Şener Şen sinemasının saf dünyasını yansıtıyor

        Doğu Demirkol, yeni filmi 'Yaşam Koçu'nun senaryosunu yazarken ve rolünü canlandırırken Kemal Sunal ve Şener Şen sinemasının saf dünyasını örnek aldığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 09:34 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sunal ile Şen'i örnek aldım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Yaşam Koçu'nun senaristi ve başrol oyuncusu Doğu Demirkol, filmle ilgili konuştu. Demirkol; “Senaryoyu yazarken de oynarken de Kemal Sunal ve Şener Şen’i örnek aldım. Filmde onların filmlerindeki gibi karakterin safça yönlerine yer verilen bir komedi anlayışını ön plana çıkardım” dedi.

        Yaşam Koçu filmin oyuncu kadrosunda; Doğu Demirkol'un yanı sıra Yağmur Tanrısevsin, Bülent Çolak, Hakan Meriçliler, Nazlı Tosunoğlu ve Ebrar Demirbilek yer alıyor. Cüneyt Özdemir, Kenan Taş, Fenerbahçe ve Milli Takımın pivotu Sertaç Şanlı da filmde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

        Filmin Konusu

        Âşık olup bir türlü açılamadığı ve mecburi kankalık vasfıyla eşlik ettiği ünlü oyuncu 'Helin' ile yaşam koçları, enerjici ve falcıları dolaşan 'Cafer', bu tarz işleri tiye alıp dalga geçerken bir anda kendini ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulur. Gün geçtikçe çevresinde oluşan mürit halesinin etkisiyle kerameti kendinden sanan 'Cafer’in gerçeği bulması için önce kendini bulması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Doğu Demirkol
        #yaşam koçu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        Petek, 20 yaşındaydı! Bu vahşet bitmiyor!
        Petek, 20 yaşındaydı! Bu vahşet bitmiyor!
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        Bilim insanları MS geninin 5000 yıl önceye dayandığını keşfetti
        Bilim insanları MS geninin 5000 yıl önceye dayandığını keşfetti
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
        Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Donald Trump yeniden mahkeme salonunda
        Donald Trump yeniden mahkeme salonunda
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"