Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dere yataklarının işgal edilmesinin önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar geçtiğimiz günlerde selin sembolü haline gelen 7 katlı binanın yıkılmasıyla resmen başladı. Artvin’den Samsun’a kadar olan derelerde bakanlık tarafından başlatılan çalışmada dere yataklarını işgal eden yapıların yıkılması için eylem planı yıl sonuna kadar hazırlanacak.

"O BİNALARIN TEK TEK TESPİTİ YAPILACAK"

İHA'nın haberine göre özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yeni yağış rejimine uyum için hazırlanan eylem planıyla dere içerisinde bulunan binaların, yapılmış olan dolguların ve müdahalelerin tek tek tespiti yapılacak. Trabzon’un Yomra ilçesinde hem deniz yatağına hem de dere yatağına inşa edilen yüksek katkı binaların taşkında zarar görebileceğini belirten KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Coşkun Erüz, “Orası dere yatağı olmasının yanında aynı zamanda deniz yatağı. Altı tamamen kumluktur. Bugün Rize’de aynı şekilde büyük bir sorun var. Bütün dolgu yapılan alanlardaki binaların altlarında çürümeler zeminde oturmalar görüldü" dedi.

"YÜKSEK KATLI BİNALAR, BÜYÜK BİR TAŞKINDA ZARAR GÖRECEKTİR"

Rize’nin şu an merkezinin olduğu bölgenin büyük bir depremde yok olma riski taşıdığını söyleyen Erüz, "Bu nedenle bir şehirleşme planı yapılıyor. Ama bunu yaparken biz aynı durumda olan Yomra’da olduğu gibi yapılaşma ruhsatı veriyoruz. Rize’dekiler 10-15 kat, Yomra’dakiler 25 katın üzerinde. Büyük bir taşkında orası da zarar görecektir. Biz genellikle riski önlemek değil, afet olduktan sonra rehabilitasyonu düşünen bir topluluğuz. Ama bilimle yola çıkılırsa sorunlar çözülür” dedi.

"TRABZON'DA DERE YATAKLARI İŞGAL ALTINDA"

Sel veya taşkınların kesinlikle doğal afet olmadığını tamamen uygulama afeti olduğunu kaydeden Erüz, “Yıllar boyunca değişmeyen bir süreç var. Vatandaş yolun kenarında kolayına geldiği için evini dere yatağının bitişiğine yapıyor. Sonra bir yağış geliyor bu doğal afet değil. Bu doğanın kendi yatağında akan suyunu kesip sonra kendine afet oluşturmaktır. Tamamen yanlış yapılaşma sonucu şehirleri su basıyor. Bunu uzmanlar da söylüyor ama uygulamaya geldiği zaman bakıyoruz ki yine aynı bildiğimiz gibi 100 yıllık hesabını yaptık deniliyor. 500 yıllık yağışın gelemeyeceğin garantisini kim veriyor size? Biz doğaya hükmedemeyiz. Trabzon’da her yerde dere yatakları işgal altında” ifadelerini kullandı.

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