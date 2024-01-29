Gözlem için Trabzon'dan gelen Hakan Kahraman ise 2007'den itibaren kuş fotoğrafı çekip gözlem yaptığını söyledi. İpekkuyruk fotoğrafı çekmek için 2010'dan beri takipte olduklarını belirten Kahraman, "Bugüne nasip oldu. Trabzon'dan hemen buraya gözlem için geldik. Bölgemiz için çok nadir, özel türlerden birisi" dedi. Kahraman, türün fotoğraflanarak kayıt altına alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

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"Çok heyecan verici bir şey. Bazen çekim için gittiğimizde kuşu gözlemleyemiyoruz ama o bile keyif veriyor bize. Buraya, Trabzon'dan bugün nasıl geldiğimizi hatırlamıyoruz. Hepimiz evimizi, işimizi bırakıp geldik. O heyecanla bir anda onu görelim diye. Burada da ipekkuyruk görünce çok mutlu olduk. İlk fotoğraf çektiğim günden bugüne Türkiye genelinde 412'nci türün fotoğrafını çektim. Doğu Karadeniz'de 371'inci tür oldu. Biz fotoğraflıyoruz ama aslında bu bölgede çok iyi bir envanter tutuyoruz."