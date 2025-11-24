Doğukan Güngör: Kimseye kırgın değilim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güngör, arkadaşlarıyla gece gezmesine çıktığını söyledi.

Doğukan Güngör; "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, çok çıkmıyorum. Bugün arkadaşlarla öyle bir çıkalım dedik, buralardayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Doğukan Güngör, rol aldığı dizide yaşanan oyuncu ayrılıklarının hatırlatılması üzerine; "Bu iş hayatı. İnsanlar bir işe devam edebilirler, yeni insanlar gelebilir. Değişim iyidir" dedi.

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrıldıktan sonra kendisini sosyal medyadan takip etmeyi bırakması sorulması üzerine ise "Kimseye kırgın değilim. Dünya zaten kısa bir yer, hayat çok uzun değil" ifadelerini kullandı.

Doğukan Güngör, gazetecilerin Sıla Türkoğlu'nun kendisini takip etmeyi bıraktıktan sonra; "Hayat şaşırmamayı, herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti" paylaşımını yapmasını hatırlatması üzerine "İsim vermeden sadece kendi düşüncelerimi belirttim" dedi. Güngör, daha sonra kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı.