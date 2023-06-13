"KENDİSİNİ TEBRİK EDİYORUM"



Doğukan Manço, son olarak geçtiğimiz aylarda Selen Görgüzel'in seslendirdiği bir Kayahan şarkısının sosyal medyada büyük eleştiri alması ile ilgili de açıklamalarda da bulundu.



Doğukan Manço, "Ben kendi tarzımı sosyal medyadan yapıyorum. Bazıları tutmuyor, sinirim bozuluyor ama kendi kitlem dinliyor en azından. Bahsettiğiniz kişiye de gelirsek eğer, ben parçayı dinlemedim. Ben müzikle ilgilenen birisiyim ama sanatçı olarak adlandırmıyorum kendimi. Fakat herkes her işi yapmamalı. Ben şarkı söylerken kendimden utanıyorum bazen ama beğenmesek de kalp kırıcı olmamaya özen göstermeliyiz. Dediğim gibi; şarkıyı bilmiyorum, kişiyi de tanımıyorum ama medeni cesaretinden ötürü kendisini tebrik ediyorum" dedi.