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Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri perşembe günleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaşıyor. Doğukan Manço da Adriana Lima ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Manço'nun "İki şeyi sevmem Adriana, dedikoduyu ve lafımın kesilmesini..." notunu düştüğü paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.