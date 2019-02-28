Doğukan Manço'dan Adriana Lima paylaşımı

Giriş: 28.02.2019 - 15:25 | Güncelleme:  

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Adriana Lima ile fotoğrafını sosyal medya hesabından "tbt" notuyla paylaştı. Manço'nun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı

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    Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri perşembe günleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaşıyor. Doğukan Manço da Adriana Lima ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Manço'nun "İki şeyi sevmem Adriana, dedikoduyu ve lafımın kesilmesini..." notunu düştüğü paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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    Türk yazar Metin Hara ile Adriana Lima'nın yaklaşık 1,5 yıllık ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona ermişti...

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