Doğum izni 2026 son gelişmeler: Doğum izni düzenlemesi Meclis'ten geçti mi?
Doğum iznine ilişkin son gelişmeler, kadın çalışanlar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre, hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş durumda. Anne ve anne adaylarının merakla beklediği bu düzenleme, Meclis'te kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girecek. Peki, doğum izni 24 hafta oldu mu, Resmi Gazete'de yayınlandı mı? İşte tüm detaylar…
Doğum izninin 24 haftaya yükseltilmesine yönelik çalışmalar, gündemdeki önemini koruyor. Şu anda 16 hafta olan mevcut doğum izninin uzatılmasına dair hazırlıklar devam ederken, düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmadığı merak ediliyor. Anne ve anne adaylarının heyecanla beklediği bu değişiklik, Meclis’ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek. Bu kapsamda "Doğum izni düzenlemesi 24 haftaya çıktı mı, Meclis'ten ne zaman geçecek, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?" sorularının cevabı haberimizde…
DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?
Doğum izni süresinin artırılmasına ilişkin düzenleme henüz yasalaşmadı. Süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde devam ediyor.
“Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” şu anda ilgili komisyonda görüşülme aşamasında bulunuyor. Bayram tatili nedeniyle çalışmalara kısa bir ara verilmiş olsa da, görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin Genel Kurul gündemine taşınması bekleniyor.
Meclis’te yapılacak oylamada kabul edilmesi halinde düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLDU MU?
Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadın memurlar için doğum sonrası annelik izninin 8 haftadan 16 haftaya çıkarılması planlanıyor ve böylece toplam izin süresi 24 haftaya yükseltiliyor.
Aynı şekilde, İş Kanunu çerçevesinde özel sektörde çalışan kadın işçiler için de benzer bir düzenleme öngörülüyor. Doğum sonrası izin süresinin 16 haftaya çıkarılmasıyla birlikte toplam annelik izninin 24 haftaya tamamlanması hedefleniyor.
BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?
Yeni kanun teklifiyle birlikte babalık izni de güncelleniyor. İş Kanunu kapsamındaki erkek çalışanların 5 günlük babalık izni 10 güne yükseltilerek, kamu ve özel sektördeki çalışanlar için izin süresi eşitlenmiş olacak.