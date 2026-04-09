Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Doğum izni 2026 son gelişmeler: Doğum izni düzenlemesi Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

        Doğum izni 2026 son gelişmeler: Doğum izni düzenlemesi Meclis'ten geçti mi?

        Doğum iznine ilişkin son gelişmeler, kadın çalışanlar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre, hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş durumda. Anne ve anne adaylarının merakla beklediği bu düzenleme, Meclis'te kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girecek. Peki, doğum izni 24 hafta oldu mu, Resmi Gazete'de yayınlandı mı? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 15:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Doğum izninin 24 haftaya yükseltilmesine yönelik çalışmalar, gündemdeki önemini koruyor. Şu anda 16 hafta olan mevcut doğum izninin uzatılmasına dair hazırlıklar devam ederken, düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmadığı merak ediliyor. Anne ve anne adaylarının heyecanla beklediği bu değişiklik, Meclis’ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek. Bu kapsamda "Doğum izni düzenlemesi 24 haftaya çıktı mı, Meclis'ten ne zaman geçecek, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?" sorularının cevabı haberimizde…

        2

        DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

        Doğum izni süresinin artırılmasına ilişkin düzenleme henüz yasalaşmadı. Süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde devam ediyor.

        “Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” şu anda ilgili komisyonda görüşülme aşamasında bulunuyor. Bayram tatili nedeniyle çalışmalara kısa bir ara verilmiş olsa da, görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin Genel Kurul gündemine taşınması bekleniyor.

        Meclis’te yapılacak oylamada kabul edilmesi halinde düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

        3

        DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLDU MU?

        Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadın memurlar için doğum sonrası annelik izninin 8 haftadan 16 haftaya çıkarılması planlanıyor ve böylece toplam izin süresi 24 haftaya yükseltiliyor.

        Aynı şekilde, İş Kanunu çerçevesinde özel sektörde çalışan kadın işçiler için de benzer bir düzenleme öngörülüyor. Doğum sonrası izin süresinin 16 haftaya çıkarılmasıyla birlikte toplam annelik izninin 24 haftaya tamamlanması hedefleniyor.

        4

        BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

        Yeni kanun teklifiyle birlikte babalık izni de güncelleniyor. İş Kanunu kapsamındaki erkek çalışanların 5 günlük babalık izni 10 güne yükseltilerek, kamu ve özel sektördeki çalışanlar için izin süresi eşitlenmiş olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
