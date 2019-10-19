Doğum kontrol hapı kilo aldırır mı?

Birçok kadın doğum kontrol hapı kullanırken, kilo aldırma riskinden dolayı tedirgin olur. Doğum kontrol haplarının kilo aldırma etkisi olmadığı gibi, kilo aldırmama özelliği bile vardır. Doğum kontrol hapları içinde bulunan hormonlardan dolayı, vücutta su tutabilmektedir.

Ancak o da yılda 1-2 kilo almanızı sağlayacak kadar. Onun dışında bir yan etkisi bulunmaz. Kilo alımları genellikle, spor yapmamak, yediklerimize dikkat etmemekten kaynaklanır. Doğum kontrol hapları kalori içermezler, her gün kullanmak size ekstra bir kalori alımı yapmaz.

Doğum kontrol haplarını uzun süre kullanan ve kilo alan kadınlar, kiloların doğum kontrol haplarından değil, yaş ilerledikçe metabolizmanın zayıflamasından dolayı kilo alırlar. Yaş ilerledikçe daha ağır çalışan metabolizma için, özellikle spor yapmak, beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek kilo alımlarını da kontrol altında tutmaya yardımcı olacaktır.

Neticede doğum kontrol hapları alınan kilolardan çok fazla sorumlu tutulamaz. Fiziksel görüntümüzde olan değişiklikler, ani kilo artışları, yaşam kalitemize bağlı olarak ortaya çıkar. Bunun için mutlaka günlük egzersiz, yürüyüş yapmak, undan, şekerden ve tuzdan uzak durmak, bol bol sıvı tüketmek kilo alımlarının önüne geçeceği gibi, alınan fazla kilolardan da kurtulmaya büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Doğum kontrol hapı kullanarak yılda sadece bir veya 2 kilo almak mümkün olabilir.

Doğum kontrol haplarını kullanırken mutlaka bir hekimden bilgi alınarak kullanmak da önemlidir.