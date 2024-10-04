Doğum öncesi alınan vitaminlerde nelere dikkat edilmelidir?
Çoğu insan, hayatı boyunca yaşamak istediği en büyük manevi hislerden biri olan ebeveyn olma duygusunu yaşamak ister. Bazı evli çiftler ise farklı sebeplerden dolayı çocuk sahibi olmakta zorlanabiliyorlar. Bunun için bazen rutin, bazen de ekstra olarak hamilelik öncesi ve hamilelik sırasında vitaminler kullanıyorlar. Peki, kullanılan vitaminlerden nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde...
Sağlıklı bir doğum yapabilmek ve yeni doğacak olan bebeğin de sağlıklı bir şekilde doğabilmesi için doğum öncesi kullanılan vitaminler büyük bir öneme sahiptir. Peki, doğum öncesi alınan vitaminlerde nelere dikkat edilmelidir?
Doğum öncesi vitaminler nelerdir?
Bir kadının folik asit (folat), kalsiyum ve demir gibi belirli besinlere olan günlük gereksinimi hamilelik sırasında artar. Doktorlar geleneksel olarak sizin ve bebeğinizin sağlıklı gelişimi için gerekli olan besinleri almanıza yardımcı olmak amacıyla doğum öncesi bir vitamin reçetesi yazar.
Ancak nüfusun çoğunluğu sağlıklı bir diyet yapmıyor ve öyle olsalar bile, sağlıklı yiyeceklerimiz 50 yıl önce olduğu kadar sağlıklı değil. Çocuk doğurma çağındaki tüm kadınlar, hamile kalmadan önce bebeğiniz için en iyi ve daha kolay kullanılabilir olduğu için folik asit takviyesi almalı ve takviye etmelidir.
Hangi vitamin ve mineraller önemlidir?
Bebeğinizin büyümesine ve gelişimine diğerlerinden daha fazla yardımcı olacak belirli vitaminler ve mineraller var mı? Evet. Bebeğiniz sizden daha fazla talepte bulunuyor ve ihtiyaç duyduğunuz seviyelere sahip değilseniz, yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz.
Dikkat edilmesi gereken vitamin ve mineraller ile bunların hangi besinlerde bulunduğu ise şöyledir:
Folik asit
Beyin ve omuriliğin ciddi anormallikleri olan nöral tüp defektlerini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca DNA replikasyonu ve hücre bölünmesine katkıda bulunur. Folik asit, koyu yapraklı yeşillikler, kuşkonmaz, brokoli, turunçgiller, avokado, fasulye, mercimek, bezelye, Brüksel lahanası, tohumlar, kuruyemişler, karnabahar, pancar, mısır, kereviz, havuç ve kabakta bulunur.
Demir
Bebeğin büyümesini ve gelişimini destekler ve kanın yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresine sahip olmadığı bir durum olan anemiyi önlemeye yardımcı olur. Demir, yumurta sarısı, kırmızı et, koyu yapraklı yeşillikler, kuru meyve, yumuşakçalar, hindi veya tavuk sakatatları, karaciğer, enginar, fasulye ve mercimekte bulunur.
Omega-3
Yağ asitleri, bebeğin beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olur. En yüksek Omega-3 konsantrasyonları soğuk su balıklarında (somon, ton balığı, ringa balığı, morina balığı, pisi balığı, köpek balığı ve sardalya), keten tohumlarında, cevizlerde ve fasulyelerde bulunur.
Kalsiyum
Kemik gelişimini destekler, magnezyumla dengelenir. Kalsiyum, koyu yapraklı yeşilliklerde, keten tohumlarında, bademlerde, susam tohumlarında, ringa balığında, peynirlerde ve tabii ki süt ürünlerinde bulunur.
D vitamini
Bebeklerde öğrenme ve beyin gelişimini olumlu etkileyebilir. Daha fazla D vitaminine ihtiyacınız varsa, günlük olarak biraz güneş ışığı aldığınızdan emin olun. Ayrıca, shiitake ve düğme mantarı, balık, morina karaciğeri yağı ve yumurta gibi yiyeceklerde de bulunabilir.
Magnezyum
Eksikliği düzensiz kalp atışlarına, rahim kramplarına, bacak kramplarına ve hatta yorgunluğa neden olabilir. Magnezyum açısından zengin yiyecekler arasında ıspanak, lahana, deniz yosunu, ceviz, fasulye ve avokado bulunur.
Olası yan etkiler ve tehlikeler
Birçok kadının şikayet ettiği bir numaralı yan etki mide bulantısıdır. Güçlü vitaminler eklemek, bazı kadınların midesini bulandırabilir. Vitaminleri her zaman yiyecekle birlikte almalısınız. Küçük bir atıştırmalık yemeyi veya yatmadan önce almayı deneyin.
Demir seviyesinin artması
Hamilelikte sık görülen bir diğer rahatsızlık da kadınların aldığı demir seviyelerinin artmasından kaynaklanabilen kabızlıktır. Böyle bir durumda bol su içtiğinizden, diyetinize daha fazla lif eklediğinizden ve her gün hareket ettiğinizden (doktorunuzun izniyle) emin olun.
Uzman önerileri
Sağlığınız konusunda proaktif olun. Sağlıklı beslenin. Daha fazla su için ve gazlı içeceklerden ve alkolden uzak durun. Kaliteli takviyeler alın. Hamilelik, hem kendinize hem de çocuğunuza sağlıklı bir hamilelik geçirmeniz için en iyi besinleri sağlamak amacıyla optimum takviyeler almak için önemli bir zamandır.
Kaynak: Healthjournal