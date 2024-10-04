Ancak nüfusun çoğunluğu sağlıklı bir diyet yapmıyor ve öyle olsalar bile, sağlıklı yiyeceklerimiz 50 yıl önce olduğu kadar sağlıklı değil. Çocuk doğurma çağındaki tüm kadınlar, hamile kalmadan önce bebeğiniz için en iyi ve daha kolay kullanılabilir olduğu için folik asit takviyesi almalı ve takviye etmelidir.