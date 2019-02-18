Doğum yardım parası nasıl ve nereden alınır? Sorusu birçok anne ve baba tarafından en sık araştırılan konulardan biri oldu. Doğum parası yardımı alabilmek için çocuğun dünyaya geldikten sonra Nüfus Müdürlüğüne kaydının yapılmasının ardından Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin doldurulması ile bu belgenin posta veya kargo yolu ile Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüklerine ulaştırılması ile gerçekleşir.

DOĞUM YARDIMI PARASI NASIL ALINIR?

e-Devlet üzerinden de başvuru yapabileceğiniz Doğum Yardımı Başvurusu için,canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)’nde kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

DOĞUM YARDIMI PARASI NE KADAR?

2019 doğum yardım parası birinci çocuk için 300 TL

İkinci çocuk için, 400 TL

Üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır.

DOĞUM YARDIMI PARASI NEREDEN ALINIR?

Doğum yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemi (DYS)'ne girildiği ayı takip eden ayın son haftası hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

DOĞUM YARDIMI KİMLERE VERİLİYOR?

Doğum yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.