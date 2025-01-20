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        Haberler Bilgi Ekonomi Doğum yardımı ne kadar oldu 2025? İlk çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk ve daha fazlası için aylık ne kadar doğum yardımı yapılacak?

        Doğum yardımı ne kadar oldu, kaç TL? İşte çocuk başına yapılacak ödeme miktarı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programında doğum yardımı ödemelerinde artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre; her çocuk için ödenecek miktar belli oldu. Peki, doğum yardımını kimler alabilir, nasıl başvuru yapılır? İşte, 2025 doğum yardımı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:54
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        2025 senesinin 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesiyle doğum yardımı ödemelerinde artışa gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çocuk başı için ödenecek rakamı açıkladı. Peki, 2025 doğum yardımı ne kadar oldu, çocuk başına ne kadar ödenecek? İşte, 2025 doğum yardımı ödemeleri ve başvuru şartları...

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        2025 DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. 2025 doğum yardımı miktarı şöyle;

        Yeni doğacak ilk çocuk için doğum yardımı 5 bin lira,

        2. çocuk için her ay 1500 lira,

        3. ve sonraki çocuklar için 5 bin lira.

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        DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER ALABİLİR?

        Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

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        DOĞUM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

        Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

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