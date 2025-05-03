Doğum yardımı ödeme tarihleri: 2025 Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, ödeme ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum yardımı ödemeleri gerçekleşiyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verileceğini söyleyen Göktaş, çocuk yardımı ödemeleri için tarih verdi. Peki Doğum yardımı ödeme tarihleri ne zaman? 2025 Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, ödeme ne kadar?
Doğum yardımı ödeme tarihleri ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. İlk, ikinci ve üçüncü çocuk için farklı tutarlarda ödeme yapılan bu destek kapsamında anne ya da babadan herhangi bir gelir şartı istenmiyor. Peki 2025 Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, ödeme ne kadar?
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?
Doğum yardımı başvuruları 8 Nisan itibarıyla başladı. Başvuruların değerlendirme süreci devam ediyor.
İlk ödemelerin Anneler Günü’nün yer aldığı Mayıs ayında yapılacağı açıklandı.
Bakan Mahinur Göktaş, ödemelerin 11 Mayıs Pazar gününe kadar hesaplara yatırılacağını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ödemeler başladığında bilgilendirme yapacak.
İkinci ödeme tarihleri, ilk ödemelerin ardından duyurulacak.
ÇOCUK YARDIMI 2025 NE KADAR YATIRILACAK?
2025 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk yardımı miktarları belirlendi.
İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak.
İkinci çocuk için aylık 1.500 lira ödeme sağlanacak.
Üç ve daha fazla çocuk için aylık 5 bin lira yardım yapılacak.
İkinci çocuk için bir yılda toplam 18 bin lira ödenecek.
Üç ve daha fazla çocuk için bir yılda toplam 60 bin lira ödeme yapılacak.
Çocuk yardımı ödemeleri, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam edecek.
Yardım ödemeleri herhangi bir kriter gözetmeksizin yapılacak.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.
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