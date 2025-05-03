Doğum yardımı ödeme tarihleri: 2025 Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, ödeme ne kadar?

Doğum yardımı ödeme tarihleri ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. İlk, ikinci ve üçüncü çocuk için farklı tutarlarda ödeme yapılan bu destek kapsamında anne ya da babadan herhangi bir gelir şartı istenmiyor. Peki 2025 Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, ödeme ne kadar?