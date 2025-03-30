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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Doğum yardımı resmileşti: Üçüncü çocuğa beş yıl ayda 5 bin lira yardım - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Doğum yardımı resmileşti: Üçüncü çocuğa beş yıl ayda 5 bin lira yardım

        Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 09:56 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:56
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        Üçüncü çocuğa beş yıl ayda 5 bin lira yardım
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        Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da doğum yardımıyla ilgili madde değiştirildi.

        Buna göre, Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.

        Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.

        Bu tutarları, yeniden değerleme oranını geçmemek üzere belirlenecek oranda artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

        HAKSIZ YARARLANANDAN FAİZİ İLE TAHSİL EDİLECEK

        Doğum yardımları için muhtaçlık şartı aranmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılacak. Bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynak genel bütçeden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna aktarılacak.

        Düzenlemede söz konusu yardımdan haksız yararlananlar için "Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre dikkate alınarak 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir" ifadeleri yer aldı.

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