İLK DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESABA YATACAK?

Doğum yardımı ödemeleri Mayıs ayında toplu olarak yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 163 bin 295 haneye yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme yapılacağını açıkladı.

Buna göre; doğum yardımı ilk ödemeleri 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hesaplara yatırılacak.

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Aile Yılı kapsamında müjdelenen doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,"163 bin 295 haneye ödemeler toplu olarak aktarılıyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun’da yaptığı açıklamada ilk doğum yardımı ödemelerinin bugün başladığını belirterek, ödemelerin 163 bin 295 annenin hesabına toplu olarak aktarıldığını söyledi.

Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin başladığını Samsun ziyaretinde duyurarak, "Bundan sonraki süreçte de her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz" dedi.

Doğum yardımından, 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan aileler yararlanıyor.

Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin, ikinci çocuk için her ay bin 500 lira destek verilecek.

Üç ve sonraki çocuklar için de aylık 5 bin lira ödeme yapılacak.

Doğum yardımı, çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar sürecek.Ödemeler, doğrudan annelerin hesaplarına yatırılacak.