'Doğu'nun Vegas'ı Makao rekora doymuyor

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Makao’nun Çin egemenliğine yeniden dönmesinin 20. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Makao’ya gitti. XiJinping, ziyareti sırasında 20. yıldönümü kutlamalarına ve Makao Özel İdari Bölgesi (SAR) yeni hükümetinin göreve başlama törenine katılacak.

Xi, Makao Havalimanı’nda yaptığı konuşmada, Çin anakarasındaki halkın ve merkezi hükümetin, son 20 yılda Makao’nun başarılarından gurur duyduğunu belirtti. Son 20 yılda Makao’nun ekonomisi hızla gelişti ve halkın geçim şartları iyileştirilerek toplumsal istikrar sağlandı. Makao, tarihte en hızlı geliştiği, en iyi dönemine girdi ve dünyaya bir ülke iki sistem ilkesinin Makao'da nasıl başarıyla uygulandığını gösterdi.

Makao Özel İdari Bölgesi’nde bir ülke iki sistem ilkesi kapsamlı şekilde anlaşılıyor ve uygulanıyor. SAR hükümeti, anayasaya ve SAR Temel Yasası’na göre idareyi sürdürüyor. Makao’da onaylanan Ulusal Güvenlik Yasası, SAR Temel Yasası’nın 23. Maddesi’ndeki anayasal sorumluluğu uygulanıyor. SAR Yasama Konseyi’nin seçim sisteminde ‘bağımsızlığın önlenmesi’ gibi koşullar eklendi.

PORTEKİZ'DEN DESTEK

Diğer yandan, Makao’da yasaya göre yüksek derece özerklik ilkesi uygulandı. Makao sakinleri tarihte herhangi bir dönemde olduğundan daha fazla demokratik hak ve özgürlüklere sahip oldu. Son 20 yılda Makao’nun katıldığı uluslararası kuruluşların sayısı 50’den 100’e ulaşırken, onayladığı uluslararası anlaşmaların sayısı 150’den 600’e çıktı.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa yaptığı konuşmada, bir ülke iki sistem politikasının Makao’ya ve Makao halkına göz alıcı bir başarı hikayesi ve sosyal refah getirerek kültürel çeşitliliğinin korunmasına büyük katkı sunduğunu söyledi.

1999 yılından 2018 yılına kadar Makao’nun gayri safi milli hasılası yıllık ortalama yüzde 7,7 oranında büyüdü. Makao kişi başına düşen GSYİH ise 120 bin Makao Patakası (yaklaşık 14 bin 977 dolar) iken, 670 bin Makao Patakası’na (yaklaşık 83 bin 624 dolara) çıktı. İşsizlik oranı yüzde 6,3’ten yüzde 1,8’e düştü.

Son yıllarda Makao, Kuşak ve Yol inisiyatifi ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi inşası gibi ulusal stratejilerle aktif şekilde entegrasyon sağladı. Dünya turizm ve eğlence merkezi olan şehir, Çin ve Portekizce konuşan ülkeler arasındaki ticari işbirliğinde hizmet platformu inşa etmek için çaba harcıyor. Söz konusu girişimler, bir ülke iki sistem politikasının Makao’da başarıyla ve istikrarla uygulanmasına ivme kazanıyor.

Makao’nun anavatana geri dönmesinden bu yana geçen 20 yıllık gelişme bir gerçeği kanıtlıyor: Bir ülke iki sistem ilkesi sadece tarihten kalan Makao sorununun en iyi çözüm yolu değil, aynı zamanında Makao’nun anavatana geri dönmesinden sonra uzun vadeli refah ve istikrarı sağlamasının teminatıdır. Kuşak ve Yol girişiminin ortaklaşa inşası ve Büyük Körfez Bölgesi projesi gibi fırsatları yakalayarak Makao'nun daha iyi bir geleceğe erişeceğine olan inanç tamdır.