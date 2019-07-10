Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

Doğuş Grubu'nda yeniden yapılanmaya gidildi

HABERTURK.COM

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, ileriye dönük stratejik, finansal ve organizasyonel yeniden yapılanma çerçevesinde yapılanmaya gidildiğini duyurdu. Doğuş Grubu'nun önemli pozisyonlarına atamalar yapıldı. İşte o isimler...

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk

Doğuş Grubu'nda yeniden yapılan çerçevesinde yapılanmaya gidildi. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, yapılanmaya ilişkin yapılan atamaları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaştı. 

Şahenk açıklamasında şu görüşlere yer verdi: 

CEO GÖREVİNİ EXECUTİVE CHAIRMAN ÜSTLENDİ

Grubumuzun yönetiminde bundan böyle Doğuş Grubu Executive Chairman ve CEO rolünü üstlenerek çalışmalarıma devam edeceğimi sizinle mutluluk ve heyecanla paylaşmak isterim. Bu çerçevede değerli çalışma arkadaşım Sayın Hüsnü Akhan Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam edecek.

HÜSNÜ AKHAN GALATAPORT SORUMLUSU OLDU

Son 13 yıldır çalışmalarını başarıyla sürdüren Sayın Akhan’a bugüne kadarki katkıları için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hüsnü Bey, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak İnşaat ve Galataport işlerimizden doğrudan sorumlu olacak. Ayrıca refinansman konusunda da bizlere destek olmaya devam edecek.

Doğuş Holding, katma değer ve fayda yaratmak üzere grup şirketlerimizin önünü açan, destekleyen, güçlendiren bir yapıda çalışmalarını sürdürecek. Bu çerçevede yapılan bazı diğer değişiklikler ise;

AKIN TAVUZ COO GÖREVİNİ ÜSTLENDİ

Grubumuzun bugünü ve geleceği açısından çok önemli gördüğüm Teknoloji, İnsan Kaynakları ve Yatırımlar fonksiyonlarını doğrudan CEO’ya bağlı olarak yöneteceğiz.

Grubumuza uzun senelerdir çok değerli katkılarda bulunan Sayın Akın Tavuz bundan böyle Doğuş Grubu Chief Operating Officer (COO) rolünü üstlenecek. Ayrıca Teknoloji, İnsan Kaynakları ve Yatırımlar alanlarında Akın ile birlikte çalışacağız.

DAMLA ÇELİKÇİ BAŞKAN DANIŞMANI OLDU

Finansman ve refinansman konularında ise Sayın Damla Çelikçi, Başkan Danışmanı olarak çalışacak. Yaklaşık 8 yıldır Finans bölümümüzde görev yapan Sayın Barış Alpay ise bundan böyle Finans Direktörü rolünü alıyor.

İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM BAŞKANI BUSE ÖZEN

Grubumuza uzun yıllardır İnsan Kaynakları alanında destek veren değerli çalışma arkadaşım Sayın Ebru Mete görevini devrediyor. Kendisine bugüne kadarki değerli çalışmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Buse Özen Doğuş İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı olarak aramıza katılıyor.

Türkiye'de her zaman değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu olarak, ileriye dönük stratejik, finansal ve organizasyonel yeniden yapılanma sürecimize bu şekilde devam etmiş; Grubumuza ve memleketimize fayda sağlayacak daha da güçlü bir yapıya kavuşmuş oluyoruz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Geçici işçilerin çalışma süresi 4 ay uzatıldı
İŞ-YAŞAMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz politikası mesajı
İnşaat malzemeleri ihracatında miktar rekoru
İŞ-YAŞAMİnşaat malzemeleri ihracatında miktar rekoru
Danone, Lüleburgaz tesislerini yeniledi
İŞ-YAŞAMLüleburgaz tesislerini yeniledi
Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği!
İŞ-YAŞAM8 projeye 1.4 milyon TL hibe verecek
A101 11 Temmuz 2019 aktüel ürünlerde bu hafta şaşırtıcı ürünler var! A101 11 Temmuz 2019 Perşembe aktüel ürünleri
İŞ-YAŞAMA101 11 Temmuz 2019 aktüel
Tatil ve eğitim için para biriktirene vergi desteği
İŞ-YAŞAMBeyaz eşya, tatil ve eğitime destek
SON DAKİKA! Bursa’nın köklü kestane şekeri markası Kafkas, konkordato istedi
İŞ-YAŞAMBursa’nın köklü markasından konkordato
İstanbul Havalimanı'nda 3. pist hazırlıkları sürüyor
İŞ-YAŞAM3. pist hazırlıkları sürüyor
Kırkağaç kavunu AB yolcusu
İŞ-YAŞAMKırkağaç kavunu AB yolcusu
Franchise bedelini yarıya çekti
İŞ-YAŞAMFranchise bedelini yarıya çekti!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X