Büyük ilgi gördü

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Mayıs ayı sinema gişeleri için oldukça bereketli başladı. Bunda da en önemli pay 'Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında'nın oldu. 616.854 izleyiciyle tüm zamanların mayıs ayı açılış rekorunu kıran film aynı zamanda 2022'nin de en iyi yabancı film açılışını gerçekleştirdi. Film ayrıca tüm zamanların en iyi açılış yapan yabancı filmleri listesine altıncı sıradan girmeyi başardı.

Sam Raimi'nin yönettiği bir Marvel Entertainment filmi olan 'Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında'da başrolleri Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor paylaştı.

6 - 8 Mayıs arasında gösterimde olan 34 film toplamda 753.389 kişi tarafından izlendi. Bir önceki hafta sonunun gişe rakamlarına oranla kesilen bilet sayısı % 437.6 arttı. 616.854 kişi 'Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında'yı, 136.532 kişi ise diğer 33 filmi izledi.

6 - 8 Mayıs arasında en çok izlenen diğer 4 film şöyle;

Kim Demiş Kötüyüz Diye... 34.366 (111.896)

Kirpi Sonic 2... 23.792 (592.375)

Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları.... 15.880 (406.455)

Zebun... 13.221 (72.143)

* Parantez içindeki rakamlar, filmlerin toplam izleyici sayısını gösteriyor.