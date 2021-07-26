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Haberler Gündem 3. Sayfa Doktora 'çivili tahta'yla saldırdı! - Haberler
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Sırasını beklemesini söyleyen doktora 'çivili tahta'yla saldırdı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ilaç yazdırmak için aile hekimine giden E.C. (27), sırasını beklemesini söyleyen doktor Özgür Kalebaş'a çivili tahtayla saldırdı. Saldırgan E.C. polis ekiplerince gözaltına alındı

Doktora 'çivili tahta'yla saldırdı! - Haberler
Doktora 'çivili tahta'yla saldırdı!
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DHA

Olay, saat 17.00 sıralarında Asım Kamile Uğurlu Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. Aile Sağlığı Merkezine ilaç yazdırmak için gelen E.C., doktorun odasına girdi.

İddiaya göre, bir ilaç gösterip aynısından yazdırmak isteyen E.C.'ye doktor Kalebaş, sırada 5 kişinin bulunduğunu belirterek beklemesi gerektiğini ifade etti.

Saldırıya uğrayan doktor Özgür Kalebaş

DHA'da yer alan habere göre, doktorla tartışan E.C. sinirlenip binadan çıkarak bir marketin önünde duran palet tahtalarından birini alıp geri döndü. E.C., iddiaya göre üzerinde çiviler bulunan tahtayla doktora vurdu, muayene odasının kapısına da bir darbe indirerek kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. E.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından doktor Özgür Kalebaş, darp raporu almak için İlçe Devlet Hastanesi'ne gitti.

Olayı gören bir market çalışanı Hasan Ş., E.C.'nin dışarıdaki tahtalardan birini alarak doktorun üzerine doğru koştuğunu gördüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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