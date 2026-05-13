Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Doktora şiddet kamerada: En ağır cezayı alacak

        Doktora şiddet kamerada: En ağır cezayı alacak

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yakınına anjiyo yapıldığı sırada radyasyon odasına zorla giren F.K., uyarılara rağmen çıkmayarak kardiyoloji doktoru E.İ.E.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası gözaltına alınan şüpheli hakkında hukuki süreç başlatılırken, İl Sağlık Müdürlüğü saldırıyı kınayarak sağlık çalışanlarının güvenliğinin sonuna kadar savunulacağını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 22:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doktora şiddet kamerada

        Hatay'ın Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yakınına anjiyo yapılan radyasyon odasına zorla giren F.K., kardiyoloji doktoru E.İ.E.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. F.K. gözaltına alındı.

        Olay, dün Dörtyol Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. F.K., yakınına anjiyo yapıldığı sırada zorla radyasyon odasına girdi. Görevlilerin uyarısına rağmen dışarı çıkmayan F.K. kardiyoloji doktoru E.İ.E.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri F.K.'yi gözaltına aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sonuna kadar savunacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın

        Sarıyer, Bahçeköy orman yolunda İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümraniye’de alevler gökyüzünü kapladı
        Ümraniye’de alevler gökyüzünü kapladı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!