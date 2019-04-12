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Olay, 29 Mart Cuma günü saat 16.00 sıralarında, Mevlana Mahallesi 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na başvuran B.K. isimli kadın, iddiaya göre, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi.
"HASTAYI GÖRMEDEN İLAÇ YAZAMAM"
Dr. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın, hakaretler yağdırarak, odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.'nin eşi M.K., doktora saldırarak, vurmaya başladı. M.K. ve yanında bulunan kişinin saldırısı, sağlık merkezindekilerin ve çevredeki lokanta ile eczanede çalışanların müdahalesiyle önlendi. Bu sırada hastanenin önüne yanaşan kamyonetten inen 4 kişilik grubun gelmesiyle M.K. ve arkadaşı, tekrar Yoğurtçuoğlu'na ve esnafa saldırdı. Dr. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken, bu sırada, Dr. Elif Çağlayan'ın yanında bulunan eşi, sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk'ün de kafatasında zedelenme meydana geldi.
TUTUKLANDILAR
Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve öğretmen Ali Türk'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, M.K. dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün de M.K. ve diğer 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından tekrar gözaltına alınan şüpheliler, 2 Nisan´da sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
SALDRIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Çevredeki esnafın doktorları linç edilmekten kurtardığı o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, M.K.'nin, saat 15.43'te hastaneye gelip, Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'nun odasına girdiği; ancak içeride kimsenin olmadığını görünce çıktığı, saat 15.47'de gelen Yoğurtçuoğlu'nun odasına tekrar girdiği ve kısa süre sonra da saldırının başladığı görülüyor. Odanın dışına, hastane koridoruna taşan saldırıda Yoğurtçuoğlu, kendisini yumruklardan korumaya çalışırken, mesai arkadaşları da saldırganlara engel olmak için çaba gösteriyor. Bu sırada saldırıda bulunanlardan birinin de suratına yumruk geliyor. M.K. ve yanında bulunan kişi, uzaklaştırılıp, püskürtülüyor; ancak saat 15.51'de, M.K. ve yanındaki kişi, hastanenin önüne yanaşan kamyonetten inen 4 kişiyle birlikte tekrar Yoğurtçuoğlu, Türk ve esnafı darbediyor.
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