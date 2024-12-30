Doktorun, karga Jackoo ile dostluğu şaşırttı

Doktorun, sahiplendiği Jackoo ile dostluğu şaşırttı
Sivas'ta bir doktorun yaralı halde bulduktan sonra evinde bakmaya başladığı karga ile dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor
Sivas Numune Hastanesi'nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Özgür Yılmaz, yaklaşık 6 ay önce evinin yakınlarında kanadından yaralı karga yavrusu buldu.
Yılmaz, tedavi ettiği ve sahiplendiği kargaya Jackoo adını verdi.
İyileşmesinin ardından doğal ortamına bıraktığı karganın kendisinden ayrılmaması üzerine Yılmaz, kargayı sahiplendi.
Yılmaz'ın evinden ve tatil döneminde yanından ayırmadığı Jackoo ile dostluğu görenleri şaşırtıyor.