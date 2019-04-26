2 memur çeteye yardım etti

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Metris Cezaevi'ndeki mahkumlar adına çıkartılan banka ve kredi kartlarıyla işlem yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatıldı.

İNFAZ KORUMA MEMURU VE NÜFUS MEMURU YARDIM ETTİ

Mahkumların hesaplarını boşaltıp üzerlerine çıkardıkları kredi kartlarıyla da vurgun yapan çetenin liderliğini Niyazi C.'nin yaptığı belirlendi. Çete liderinin, tutuklu ve hükümlülerin nüfus ve kart bilgilerinin ise aynı cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Ömer Ç.'den aldığı tespit edildi. Çete liderinin, ele geçirdiği bilgileri Hakkari Çukurca'daki bir nüfus memuruna gönderdiği ve anne kızlık soyadı gibi detaylı verilere bu şekilde ulaştığı ortaya çıkarıldı.

BİR MİLYON LİRAYI AŞKIN VURGUN YAPTILAR



Çetenin elde ettiği bilgilerle tutuklu ve hükümlüler adına sahte kimlik çıkarıp banka ve kredi kartı aldığı, ikiz simkartlar çıkarıp asıl hesap ve kart sahibinin şifrelerini de değiştirdiği belirlendi. Bu şekilde tutuklu ve hükümlüler adına açılan kredili mevduat hesaplarındaki paranın çekildiği tespit edildi. Bu yöntemle yaklaşık 1.1 milyon liralık vurgun yapan çetenin 181 bin liralık para transferi ise polisin takibi sırasında bloke konularak önlendi.

Polis tarafından İstanbul, Adana, Hakkari, Zonguldak ve Bursa'da çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı olan çete elebaşı, infaz koruma memuru ve nüfus memurunun da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin ise cezaevinde oldukları belirtildi. Operasyonda çok sayıda sahte kimlik, banka kartı ve bir miktar para ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.