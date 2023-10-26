Dolandırıcıyı kendi tuzağına düşürdü, her şeyi kaydetti! Dolandırılan dolandırıcı tebrik etti Son dönemde artan dolandırıcılık girişimlerine bir yenisi Sivas'tan eklendi. Ancak bu dolandırıcı dolandırıldı. Dolandırıcının hedefindeki sağlık çalışanı Fatih Çağlar, bilinçli davranarak dolandırıcıyı kendi tuzağına düşürdü. Çağlar, telefonda kendisini dolandırmaya çalışan kişiyi başarılı olduğuna inandırıp, kendisine para göndermesini sağladı. Çağlar'ın arkadaşlarıyla birlikte çektiği videoyu "dekont" olarak göndermesinin ardından dolandırıldığını anlayan dolandırıcı parasını kaptırdığı Çağlar'ı tebrik etti. Çağlar, yaklaşık bir haftalık sürecin tüm detaylarını da kaydetti

Sivas'ta bir bir sağlık çalışanı Fatih Çağlar (35), telefonla kendisini dolandırmaya çalışan kişiyi tek kuruş kaptırmadan kendi tuzağına düşürdü. Dolandırıldığını anlayan dolandırıcı parasını kaptırdığı Çağlar'ı tebrik etti. Çağlar yaşanan süreci kamera ile kaydetti.

Olay, sağlık çalışanı Fatih Çağlar'ın kendisini komiser olarak tanıtan bir kişi tarafından aranmasıyla başladı. Arayan kişi Çağlar'ın banka hesabı üzerinden birçok kişinin dolandırıldığını, konuyu soruşturduğunu söyledi.

ARKADAŞLARI DA DESTEK OLDU Arayanın dolandırıcı olduğunu fark eden Çağlar, arkadaşlarından da yardım alarak dolandırıcıya unutamayacağı bir oyun oynadı. Çağlar'ın bir arkadaşı patronu, bir arkadaşı taksici, bir arkadaşı ise banka görevlisi oldu. REKLAM

YAKLAŞIK BİR HAFTA SÜRDÜ Çağlar ve dolandırıcı arasında telefon trafiği yaklaşık bir hafta sürdü.

SAF OLDUĞU KONUSUNDA İKNA ETTİ Fatih Çağlar, telefon görüşmelerinde dolandırıcıyı saf olduğu konusunda ikna etti. Dolandırıcıya teslim etmek üzere bankadan 180 bin TL kredi kullandığına inandırdı.

DOLANDIRICIYI İNANDIRDI Ancak banka şubesine gidecek 200 TL parası olmadığını söyledi. Buna inanan dolandırıcı Çağlar'a 200 TL para gönderdi.

"SENİN PARAYLA KAHVE İÇTİK" Çağlar ve arkadaşları ise 180 bin TL'lik dekont yerine dolandırıcıya kahve içerken çekilmiş bir fotoğraflarını gönderip, "Senin para ile kahve içtik, hakkını helal et" şeklinde mesaj attılar.

ÖNCE ÖFKELENDİ SONRA TEBRİK ETTİ Öfkelenen dolandırıcı ilk önce tepki gösterirken daha sona Çağlar'ı tebrik edip gönderdiği 200 TL'yi de helal ettiğini söyledi.

"SONRA BENİ TEBRİK EDİP HELAL ETTİ" Çağlar gerçekleştirdiği başarılı operasyonu sırasıyla anlatarak, dolandırıcının dolandırıldığını anladığında ondan helallik istediğini belirterek, "Helal et dedim. Etmeyeceğini söyledi. Sonra beni tebrik edip 'Bunu nasıl başardın' diye sordu. Bende onlara 'Siz çok amatörsünüz, cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorsunuz' dedim. Sonra beni tebrik edip 200 TL'yi helal etti. Beni engelledi, şimdi arayıp ulaşamıyoruz" dedi.

"HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLAYACAĞIM" Çağlar, "Bu 200 lirayı bir hayır kurumuna bağışlamayı düşünüyorum. Kahve paralarını kendimiz ödedik. Eğer bu parayı kullanırsak onların durumuna düşerdik" diye konuştu. "BUNLARA ARTIK İNANILMAMASI LAZIM" Dolandırıcılara karşı dikkatli olun uyarısında bulunan Çağlar, "Bunlar halen polis ve savcı olarak vatandaşlarımızı arayıp dolandırabiliyor. 20 yıldır aynı numara. Bunlara artık inanılmaması lazım. Hiçbir savcı, hakim insanları cep telefonuyla arayarak para istemez. Dikkatli olmak lazım. Artık dolandırıcılarında dikkat etmesi lazım.”