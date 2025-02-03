Dolar 36 lirayı gördü

ABD Başkanı Trump'ın göreve başlamasının ardından gümrük vergisi konusunda başlattığı çalışmalar dünya piyasalarında olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösterdi.

Dolar, tarihinde ilk kez gün içinde 36 TL'yi aştı. BIST 100, seans kapanışına yaklaşılırken günlük yüzde 2,2 civarında kayıp yaşadı.

DOLAR $ 35,9844 0,67 Alış: 35,9922

Satış: 35,9990 Son Güncellenme Tarihi: 03/02/2025 17:38:55

Döviz ve borsada yaşanan düşüşte TÜİK'in ocak ayına ilişkin açıkladığı enflasyon verileri de etkili oldu. Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 5.03 olurken yıllık bazda yüzde 42.12'ye geriledi. Gerilemeye rağmen ocakta enflasyon beklentileri aştı.

Öte yandan euro da dolar karşısında kayıp yaşadı. Euro/dolar paritesi günlük yüzde 1 civarında düşüş yaşadı.

KANADA DOLARI 22 YILIN DİBİNDE

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de yüzde 1 civarında yükselerek 109.4 değerine çıktı. Böylece endeks 2 yılın zirvesine ulaştı. Bu arada ABD Doları 1.47 ile Kanada Doları karşısında 2003'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.