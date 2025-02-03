Dolar 36 lirayı gördü
Dolar kuru, tarihinde ilk kez bugün gün içinde 36 TL'yi aştı. Kurun yükselmesinde ABD Başkanı Trump'ın başlattığı gümrük vergisi planları sonrası 'ticaret savaşları' riski ve ocak ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi etkili oldu
ABD Başkanı Trump'ın göreve başlamasının ardından gümrük vergisi konusunda başlattığı çalışmalar dünya piyasalarında olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösterdi.
Dolar, tarihinde ilk kez gün içinde 36 TL'yi aştı. BIST 100, seans kapanışına yaklaşılırken günlük yüzde 2,2 civarında kayıp yaşadı.
Döviz ve borsada yaşanan düşüşte TÜİK'in ocak ayına ilişkin açıkladığı enflasyon verileri de etkili oldu. Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 5.03 olurken yıllık bazda yüzde 42.12'ye geriledi. Gerilemeye rağmen ocakta enflasyon beklentileri aştı.
Öte yandan euro da dolar karşısında kayıp yaşadı. Euro/dolar paritesi günlük yüzde 1 civarında düşüş yaşadı.
KANADA DOLARI 22 YILIN DİBİNDE
Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de yüzde 1 civarında yükselerek 109.4 değerine çıktı. Böylece endeks 2 yılın zirvesine ulaştı. Bu arada ABD Doları 1.47 ile Kanada Doları karşısında 2003'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.