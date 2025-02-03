Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.774,40 %-2,30
        DOLAR 35,9381 %0,54
        EURO 37,0788 %0,00
        GRAM ALTIN 3.253,52 %0,78
        FAİZ 38,69 %1,39
        GÜMÜŞ GRAM 36,10 %-0,09
        BITCOIN 99.159,00 %2,23
        GBP/TRY 44,6213 %0,55
        EUR/USD 1,0310 %-0,50
        BRENT 75,60 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 5.319,50 %0,78
        Haberler Ekonomi Döviz Dolar 36 lirayı gördü - Döviz Haberleri

        Dolar 36 lirayı gördü

        Dolar kuru, tarihinde ilk kez bugün gün içinde 36 TL'yi aştı. Kurun yükselmesinde ABD Başkanı Trump'ın başlattığı gümrük vergisi planları sonrası 'ticaret savaşları' riski ve ocak ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi etkili oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 17:37 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolar 36 lirayı gördü
        ABONE OL

        ABD Başkanı Trump'ın göreve başlamasının ardından gümrük vergisi konusunda başlattığı çalışmalar dünya piyasalarında olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösterdi.

        Dolar, tarihinde ilk kez gün içinde 36 TL'yi aştı. BIST 100, seans kapanışına yaklaşılırken günlük yüzde 2,2 civarında kayıp yaşadı.

        DOLAR

        $
        35,9844 0,67
        • Alış: 35,9922
        • Satış: 35,9990
        Son Güncellenme Tarihi: 03/02/2025 17:38:55
        Güncelleme 03/02/2025 17:38:55

        Döviz ve borsada yaşanan düşüşte TÜİK'in ocak ayına ilişkin açıkladığı enflasyon verileri de etkili oldu. Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 5.03 olurken yıllık bazda yüzde 42.12'ye geriledi. Gerilemeye rağmen ocakta enflasyon beklentileri aştı.

        Öte yandan euro da dolar karşısında kayıp yaşadı. Euro/dolar paritesi günlük yüzde 1 civarında düşüş yaşadı.

        KANADA DOLARI 22 YILIN DİBİNDE

        Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de yüzde 1 civarında yükselerek 109.4 değerine çıktı. Böylece endeks 2 yılın zirvesine ulaştı. Bu arada ABD Doları 1.47 ile Kanada Doları karşısında 2003'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorba için tutuklama kararı!
        Zorba için tutuklama kararı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar