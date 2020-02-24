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Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve Suriye,'deki gelişmelerin etkisiyle 6.05'ten 6.12'ye yükselen dolar/TL yeni haftaya da 6.1074'ten başladı.

Bugün TÜİK şubat ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak ancak bu verilerin piyasaya bir etki etmesi beklenmiyor.

KORONAVİRÜS SINIRA DAYANDI

Yurtiçinde piyasaların gözü kulağı Suriye'de olmaya devam edecek. Bunun yanında son günlere kadar koronavirüs salgınının küresel ekonomiye etkisi değerlendiriliyordu ancak salgının İran'a ulaşmasıyla işin rengi biraz değişmiş durumda.

Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı. Ancak virüsün sınırı geçmesi durumunda bunun negatif etkileri kurda görülecektir.