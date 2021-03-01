Yatırımcıların ve ekonomi meraklıların gündeminde geçtiğimiz hafta bir anda 7,45'e yükselen ve Ekim ayından bu yana en hızlı yükselişi yaşan Dolar kuru var. 1 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte Gün sonu Dolar, Euro kuru....

DOLAR KAÇ TL OLDU?

1 Mart sabahı, haftanın ilk işlem gününde dolar yönünü aşağı çevirdi ve 7.40 altında işlem görerek başladığı günde 7.24 seviyesine kadar indi.

Piyasalarda bugün Erdoğan yönetimindeki kabine toplantısı ve çarşamba günü açıklanacak enflasyon verileri izlenecek.

EURO KAÇ TL OLDU?

Enflasyonun nisan sonuna kadar baz etkisiyle birlikte yükselmesi beklenirken, analistler TCMB'nin kur geçişkenliğini düşürmek ve sıkı para politikasındaki güçlü duruşunu sağlamlaştırmak için bu ay yapacağı toplantıda 100 bp faiz artışının gelebileceğini belirtiyor.

Yurtdışında ise aşılama gelişmeleri, PMI ve büyüme verileri izlenecek.