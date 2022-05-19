Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Altın
ABONE OL

Dolar duruldu altın fiyatları yükseldi

Dolardaki küresel güçlenmenin yavaşlamasıyla altının ons fiyatı yüzde 0.5 yükselişle 1.827 dolara kadar çıktı. Gram altın fiyatı da 938 liraya yükseldi

Dolar duruldu altın fiyatları yükseldi
HABERTURK.COM

Dolar ve ABD varlıklarındaki yükselişin hızını kesmesiyle altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Altının ons fiyatı önceki gün 1.800 doların altını görerek 3 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

Dün ise hafif bir yükselişle 1.815 dolara çıktı. Ons fiyatı 1.800 doların üzerinde tutunurken bu sabah da 1.827 doları gördü. Günlük yükselişi yüzde 0.5'i buldu. Bu tedbirli yükselişte ABD hazine tahvil getirilerindeki düşüş etkili oldu. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 2.98'den yüzde 2.88'e çekildi.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Bunun yanında doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de bugün yüzde 0.4 düştü. Bu düşüşler altına talebi artırdı.

Yurt içinde ise piyasalar kapalı olsa da yurt dışı merkezli işlemlerde dolar/TL yüzde 0.2 yükselerek 15.97'yi aştı. Ons fiyatındaki yükselişin de etkisiyle gram altın fiyatı 930 liradan 938 liraya yükseldi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SÜRPRİZ! Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 19 Mayıs anlık altın fiyatları, gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum CANLI
ALTIN Altın fiyatlarında hareketlilik!
Altın fiyatları son durum nasıl? 18 Mayıs 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları kuru CANLI takip ekranı
ALTIN Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları canlı 18 Mayıs 2022: Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel Altın fiyatı CANLI
ALTIN Altın fiyatlarında sürpriz...
Altın fiyatları SON DAKİKA haberleri! Bugün Altın fiyatları ne kadar, alış satış kaç lira? 18 Mayıs altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatı yükseliyor!
ALTIN Altın fiyatları tırmanıyor!
Altın fiyatları son dakika: Yükseliş başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Mayıs bugün ne kadar?
ALTIN Altın fiyatları yeniden yükselişte
Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? SON DAKİKA: 17 Mayıs anlık güncel altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? İşte çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatı canlı takip sayfası
ALTIN Altın fiyatları dalgalı seyrediyor!
Altın fiyatları düşüşte! 16 Mayıs Pazartesi Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, ata altın fiyatları son durum! Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ALTIN Piyasaların ilk iş gününde altın fiyatları!
ALTIN FİYATLARI CANLI takip ekranı 16 Mayıs 2022: Kapalı Çarşıda gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları güncel son durum nedir? Hafta sonu son altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
ALTIN Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik!
Altın fiyatları bugün hafta sonu ne kadar? YÜKSELİŞTE! Güncel 15 Mayıs altın fiyatları gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı kuru anlık
ALTIN Altın fiyatları yukarı yönlü
Canlı altın fiyatları güncel rakamlar 14 Mayıs: 22 ayar bilezik, ata, çeyrek, cumhuriyet altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları kuru
ALTIN Altın fiyatları hafta sonu ne durumda?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.