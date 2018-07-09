Dolar / TL geçen hafta yüksek yüksek enflasyon nedeniyle 4.72 TL'lere çıkmasının ardından Merkez Bankası'ndamn faiz arttırımı geleceğine dair açıklamalar ve beklentilerle gevşemişti.
Türkiye'deki tahvil faizlerinin rekor kırmasıyla yeniden yükselen doların yükselişi dış piyasada doların çok güçlü olmaması nedeniyle sınırlı kalmış ve haftanın son gününde de 4.57 bandına dek çekilmişti.
ABD'de açıklanan aylık saatlik ücret artışlarının gerilemesi düşüşteki temel etken olarak gösteriliyor. Ücret artışlarının hızlanmaması enflasyon baskılarının ılımlı kalacağına ve Fed'in faiz artışlarını kademeli yapmaya devam edeceğine işaret ediyor.
Analistler bu durum nedeniyle FED'in dört faiz arttırımının sorgulanacağını vurgularken dolar / TL'nin diğer gelişmekte olan ülke kurlarına paralel değerlendiğine dikkat çekerek euro/dolar paritesindeki yükselişe dikkat çekti.
Dolar / TL 9 Temmuz sabah saat 07:30'da 4.5730 TL'den el değiştiriyor. Euto / TL ise 5.3818'de. Saat 9 sularında ise dolar / TL 4.55'in altına inerken, euro da 5.35 TL'lere çekildi.
Piyasaların gözü bugün açıklanacak yeni kabine ve Hazine ihaleleri ile OHAL'in kaldırılmasına ilişkin gelişmelerde. Analistler yeni kabinede yer alacak isimlerin "bilinen ve piyasa dostu" isimler olmalarının önemli oluğunu belirterek, yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekiyor.
Öte yandan kurda alımların 4.55'lerden gerçekleştiği ve bu seviyenin kritik olduğu vurgulanarak bu eşiğin altındaki kalıcılığın belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.
Küresel ticaret savaşlarına yönelik gelişmeler de risk iştahı üzerinde baskı yarattığından piyasaların odağında bulunuyor. ABD'nin Çin'den ithal 34 milyar dolar tutarında 800'den fazla ürüne getirdiği gümrük vergisi geçen hafta yürürlüğe girmiş, Çin Ticaret Bakanlığı ise misillemede bulunmak zorunda olduğunu belirtmişti.
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