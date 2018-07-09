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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 0,49 arttı. Geçen hafta sonu 302 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 303 liraya kadar yükseldi. Gram altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz bugün altın fiyatları