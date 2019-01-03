Dolar, gece yarısından sonra sığ piyasada sert bir yükselişle 5.85 seviyelerini gördü. Japonya piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu hacimsiz piyasada saat 02.00 sularında 5.8509'u test eden kur daha sonra 5.52 TL seviyelerinde dengelendi. Dolar/TL kur bu sabah 5.46 seviyelerinde hareket ediyor.



YENİ YILA 5.30 SEVİYELERİNDEN BAŞLAMIŞTI



Dolar/TL dün yeni yılın ilk işlem gününe 5.30 seviyelerinde başlamış, kur küresel piyasalarda artan küresel büyüme endişelerine paralel 5.3990'ı test etmişti.

KÜRESEL BÜYÜME ENDİŞELERİ ARTTI

Dolar/TL'de bu yükselişin, uluslararası piyasalarda görülen volatiliteden dolayı riskten kaçış ve Asya'daki hacimsiz işlemlerde algoritmaların tetiklenmesi olarak gösteriliyor. Küresel ekonominin yavaşladığı endişelerini canlı tutan Çin imalat PMI verisinin ardından yen gibi güvenli liman kabul edilen para birimleri dolar karşısında değer kazandı. ABD'de bazı devlet hizmetlerine ödenek bulunamaması ve ABD Merkez Bankası'nın ( FED) faiz artırımlarına tahmin edilenden önce ara vereceği beklentisi de yatırımcıların temkinli olmasına neden oluyor. Öte yandan jeopolitik gelişmeler, Suriye'de devam eden belirsizlikler, ABD-Türkiye ilişkileri ise piyasalarda yakından izlenmeye devam ediliyor.



GÖZLER ENFLASYONDA



Piyasalar bugün saat 10:00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri ve kampanyaların yanı sıra enerji fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Aralık'ta yüzde 0.23 düşüşle 20.52'ye gerilemesi bekleniyor.

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