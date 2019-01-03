Aralık ayı enflasyonu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) Aralık ayı ve 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre TÜFE aylık 0.40, ÜFE yüzde 2.22 düştü.

Yıllık TÜFE yüzde 20.30, ÜFE yüzde 33.64 oldu.

Reuters anketine göre otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri ve kampanyaların yanı sıra enerji fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Aralık'ta yüzde 0.23 düşüşle 20.52'ye gerilemesi bekleniyordu.

Bloomberg HT'nin 17 kurumla yaptığı enflasyon beklenti anketine göre ise Aralık ayı TÜFE’nin -0,28; yıllık bazda ise yüzde 20,45 olmasıydı.

TÜİK verilerine göre TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,33 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %1,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %4,08 ile giyim ve ayakkabı oldu

Yıllık en fazla artış %31,36 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

Aylık en yüksek artış %0,63 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)'da oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,78, sağlıkta %0,62, lokanta ve otellerde %0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,16 artış gerçekleşti.Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada %2,56, eğlence ve kültürde %0,25, haberleşmede %0,11 ve konutta %0,06 düşüş gerçekleşti.TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %28,80, gıda ve alkolsüz içecekler %25,11, konut %23,73 ve eğlence ve kültür %20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %23,53 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %18,26 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.Aralık 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.