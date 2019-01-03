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2019’da kim ne kadar maaş ve emekli aylığı alacak?

Enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına 2019 ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 10.69 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.19 oranında artırılacak. En düşük memur aylığı 3 bin 133 liradan 3.468 liraya yükselecek. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, 2019 ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılan artış sonrası kimin ne kadar maaş alacağını yazdı.

03.01.2019 - 10:11 | Güncelleme:  



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2018’in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.19 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.19 oranında artırılacak. Bu artışla en düşük SSK emekli aylığı bin 747 TL’den bin 904 TL’ye, en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 475 TL’den bin 608 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 164 TL’den bin 269 TL’ye yükselecek.

 

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl ocakta yüzde 5.69,  temmuzda yüzde 9.17 oranında zam yapılmıştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI    
  2018 Temmuz 2019 Ocak
En düşük SSK emekli aylığı 1.747 1904
En düşük BAĞ-KUR 1.475 1608
En düşük tarım BAĞ-KUR 1.164 1269
Ek ödeme dahil değildir    

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 10.69 ZAM

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 10.69 oranında zam yapılacak. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 468 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.

MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI    
  2018 Temmuz 2019 Ocak
Müsteşar (1/1) 7742 8570
Genel müdür (1/1) 6844 7576
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 2569 2844
Memur (Lisans - 1/4) 2569 2844
Öğretmen (1/4) 2642 2924
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 4485 4964
Başkomiser (1/4) 2742 3035
Polis memuru (8/1) 2742 3035
Hemşire (Lisans - 1/4) 2569 2844
Mühendis (1/4) 3222 3566
Teknisyen (Lise -1/4) 2222 2460
Profesör (1/4) 6492 7186
Araştırma görevlisi (1/4) 3222 3566
Vaiz (1/4) 2642 2924
Avukat (1/4) 2642 2924
En düşük memur emekli aylığı 2.149 2379
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir    

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuz ayında da yüzde 8.65 oranında artış yapıldı. 2019’un temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 4’ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında artış yapılacak.

 

Eski ve yeni memur maaşları    
     
UNVAN VE DERECE 2018 Temmuz 2019 Ocak
Müsteşar (1/4) 11978 13258
Genel müdür (1/4) 10507 11630
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5519 6109
Memur (Lisans - 9/1) 3387 3749
Öğretmen (1/4) 4247 4701
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 9651 10683
Başkomiser (3/1) 5516 6106
Polis memuru (8/1) 4823 5339
Uzman doktor (1/4) 6568 7270
Hemşire (Lisans - 5/1) 4124 4565
Mühendis (1/4) 5634 6236
Teknisyen (Lise - 11/1) 3527 3904
Profesör (1/4) 9089 10061
Araştırma görevlisi (7/1) 5347 5919
Vaiz (1/4) 4415 4887
Avukat (1/4) 5377 5952
En düşük memur maaşı 3133 3468
Eşi çalışmayan, iki çocuklu memur için aile yardımı dahildir  

 

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Yorumlar 3
  • cerekan 16 dakika önce
    Enflasyonun yarısı kadar zam yapmak, benim milletimi fakirleştirmekrir. Ama bakıyorum da, memurlar düzene ses etmiyor. Aman düzenim bozulmasın diye. Merak etmeyin düzen de aynı, düzülen de..
  • alikaraca 28 dakika önce
    merhaba ilave %4 ü yansıtmamışınız. sadece %6,88 i koymusunuz temmuz 2018 maaşlarına.
  • kanunsuz 43 dakika önce
    bazılarına &-27 zam yapanlar memura % 6,86 yazıklar olsun size. yazıklar olsun verdiğimiz emeklere
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