Öte yandan Geçen cuma 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3.04'ten yüzde 3.16'ya, 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 2.82'den yüzde 3.06'ya kadar yükseldi. 2 yıllık tahvillerin getirisi 14 yıl, 10 yıllık tahvillerin getirisi ise 4.5 yılın zirvesini gördü.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de cuma günü yüzde 1 yükselerek 104'ün üzerine çıktı.

Bugün ise Asya piyasalarının açılışıyla taze bir satış dalgası geldi. Asya'da Şanghay Borsası yüzde 1.1 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2.2 geriledi. Kripto paralar son dönemlerde olduğu gibi pay piyasalarıyla birlikte hareket etti.