Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı faiz indirimi kararının ardından yükselmeye başlayan dolar kurunda yeni bir rekor daha kırıldı. Geçtiğimiz haftaya 9,69 TL'den kapatan dolar kuru yatırımcıların ve vatandaşın gündeminden düşmüyor. Dolar kurunun hızlı yükselişinin sebebi ve güncel dolar fiyatı merak ediliyor. 10 Kasım güncel dolar kuru hakkında merak edilenler...

DOLAR NE KADAR OLDU?

10 Kasım 2021 Çarşamba gününe 9, 74 TL'den başlayan dolar kuru saatler içinde en yüksek 9,87 lirayı gördü.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar yeni güne 9.74 liradan başladı. Öğleden sonra ise ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla 9.87 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Ekim ayında ABD'de tüketici fiyatları yüzde 0.6'lık beklentiye rağmen aylık yüzde 0.9 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 5.8'lik beklentiye karşın yüzde 6.2 geldi. Bu, son 31 yılın en yüksek yıllık enflasyonu oldu.

Enflasyonun beklentileri aşması Fed'in daha sıkı bir para politikasına beklenenden erken geçmesi ihtimalini artırdı. Bu da dolar/TL'de yeni rekorun gelmesini destekledi.

Dolar ekim ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 200 baz puanlık faiz indiriminden bu yana istikrarlı bir şekilde yükseliyor.

21 Ekim'de Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'ya çekmeden önce dolar 9.26 lira civarındaydı. Yani 20 günde dolar/TL'de yüzde 6'yı aşan bir yükseliş yaşandı.

Dolar/TL 2021 yılına ise 7.38'den başlamıştı. 2021 genelindeki yükselişi yüzde 34'ü buldu.