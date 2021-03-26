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Dolar/TL önceki gün kısa bir süreliğine 8'in üzerini test etti, dün ise 7.93-7.98 aralığında seyretti.

8 seviyesinin aşılıp aşılmayacağının takip edileceği haftanın son işlem gününe dolar/TL 7.97'den başladı.

Geçtiğimiz cuma dolar 7.21 lira seviyesindeydi. Ancak Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasıyla kurda hızlı bir yükseliş yaşandı.

Bu yükselişte aci faiz artırımına gidilmesi gibi bir politika değişimine gidilebileceği yönündeki endişeler etkili oldu. Ancak yeni başkan Kavcıoğlu şu ana kadar verdiği mesajlarda enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

KORONAVİRÜS YİNE GÜNDEMDE

Bugün yurtiçinde açıklanacak veriler arasında mart ayı sektörel güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı öne çıkıyor. Fakat bunların kura önemli bir etkide bulunması beklenmiyor.

Dünyada ise özellikle Avrupa'daki koronavirüs vakaları endişeyle takip ediliyor. Aşılama çalışmaları devam ederken vaka sayılarının düşmemesi yeni tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor. Bu da ekonomik toparlanmanın beklenenden daha yavaş olacağına dair endişeleri artırıyor.