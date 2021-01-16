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Dolar ne kadar, kaç TL? 16 Ocak güncel euro ve dolar TL kuru

Dolar kaç TL? Hafta sonu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar her gün olduğu gibi bugün de bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki piyasalar kapalı olduğu için işlemler dün ki kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ocak euro ve dolar TL kuru...

Dolar ne kadar, kaç TL? 16 Ocak güncel euro ve dolar TL kuru

Dolar TL kuru ne kadar? Euro TL kuru ne kadar? Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki piyasalar kapalı olduğu için bugün işlemler bir önceki gnünün kapanış değerleri üzerinden sürdürülüyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? İşte, merak edilip araştırılan rakamlar...

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 7 lira 35 kuruş seviyelerinde seyreden dolar TL kuru akşam saatleriyle birlikte 7 lira 47 kuruşa kadar yükseldi. Haftayı yukarı yönlü seyirle kapatan dolar TL kuru bugün de piyasalar kapalı olduğu için 7 lira 47 kuruştan işlem görüyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Uzun süre 9 TL üzerinde işlem gören euro T kuru, haftanın son işlem gününde 9 liranın altına inmiş ancak akşam saatlerinde yükselişe geçen euro, 9.02 TL ile haftayı kapattı. Bugün piyasalar açık olmadığı için de işlemler 9 lira 2 kuruş seviyesinden sürdürülüyor.

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