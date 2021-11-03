G20 Zirvesindeki Erdoğan-Biden görüşmesinden çıkan iyimser havanın desteğiyle gerileyen döviz kurları bugün dünkü seviyelerin hafif üzerinde seyrediyor. Yen ayın ve haftanın ilk gününde 9,50'nin altını gören ve 9,53'ten kapanan dolar/TL, bugün günün ilk bölümünde 9,46'ya kadar gerilese de 9,50'nin hemen üzerinde işlem görüyor. Euro/TL, bir ara 11 liranın altını test etti.

Dolar/TL, Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönündeki açıklaması ile başlayan diplomatik gerilim ile geçen hafta yükseldiği 9,85 tarihi zirvesi sonrasında 9,42'ye kadar gerilemişti.

İstanbul Kapalıçarışı'da 9,6050 liradan alınan dolar, 9,6070 liradan, 11,1330 liradan alınan euro ise 11,1350 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 9,59 liradan, euro ise 11,11 liradan satılmıştı.

GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA

Piyasada yarın ise Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri izlenecek. Anketlerde Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ekim'de aylık bazda yüzde 2,76, yıllık ise yüzde 20,4 ile Kasım 2018'den beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.