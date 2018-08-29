Muğla Dalaman'da elektrik işiyle uğraşan iki çocuk babası 48 yaşındaki Ferhat Dolar, son zamanlarda yaşanan dövizdeki yükselişe tepki olarak soyismini değiştirme kararı aldı.

Habertürk'te Hüseyin Şentürk'e konuşan Ferhat Dolar, "Ben 48 yaşındayım ve elektrikçiyim. Doğduğumdan beri bu soyismini taşıyorum. Kullanmış olduğum "Dolar" soyismi şimdi Amerikan parasıyla özdeşleştirilip alay konusu edilmeye başlandı. Bugün kaç parasın? Çıktın mı? Düştün mü?, Doların kafasına vuralım düşsün, dolara çelme takalım düşsün gibi" sözlü tacizlerle karşılaşıyorum. Bu güne kadar hiç dolarım olmadı. Bozduracak dolarım yok ama bozduracak bir soyadım var. Onu bozdurdum ben de. Kardeşlerimden de aynı şeyi bekliyorum ve onların da değiştireceğini düşünüyorum" dedi.

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