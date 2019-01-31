Dolar/TL, dün 5.30'larda başladığı seviyenin ardından TCMB'nin enflasyon raporu sonrası düşüşe geçti. Kur, akşam Fed'in faiz kararı, karar metnindeki değişiklikler ve Fed Başkanı Powell'ın verdiği mesajlarla 5.20 direncini zorluyor.

Fed, bilanço normalleşmesinde ayarlamaya gitmeye hazırlandığını ve kademeli ek faiz artışı referansını kaldırarak sabırlı olacağını belirtti.

“Biz para politikasında duruşumuzun şu anda uygun olduğunu düşünüyoruz.” diyen Powell, ülke ekonomisini en iyi şekilde desteklemenin yolunun faiz konusunda “sabırlı” olmaktan geçtiğini söyledi.

Powell, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu aşağı yönlü hareket ettireceğine işaret ederek, sabırlı olma süresinin gelecek verilere bağlı olacağını vurguladı.

"Komite, ekonomik ve finansal gelişmeler ışığında bilanço normalleşmesini tamamlamak için her türlü detayda ayarlama yapmaya hazır" ifadesi karar metninde öne çıktı ve risk dengesi ifadesi kaldırıldı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019

Fed kararı sonrası ABD borsalarında ralli yaşanırken, ABD Başkanı Trump da Dow Jones'ta yaşanan yaşanan yükselişi bir twitter mesajıyla kutladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi, 434,90 puanlık (yüzde 1,77) artışla 25.014,86 puandan kapandı.

Standard&Poor's 500 Endeksi, 41,05 puanlık (yüzde 1,55) yükselişle 2.681,05 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi 154,79 puan (yüzde 2,20) değer kazanarak 7.183,08 puana çıktı.

Dolar endeksi (DXY) ise Fed kararı 96 seviyelerine yakın 95.21'e indi. Dolardaki güçlü duruş bir nebze kırıldı. Euro/dolar paritesi uzun süre sonra 1.15 üzerine çıktı. Neredeyse tüm para birimleri dolar karşısında değer kazandı.

Dolar kuru 31 Ocak sabahı 5.2190'dan el değiştiriyor. Euro sie 6.01 TL'de.

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, "Fed önümüzdeki dönemde bir yavaşlama görürse geriye bile sarabilir" derken uzmanlar cuma günki ekonomik verilere göre hisse senedi piyasalarının daha da yukarı gidebileceğini belirtiyor.

Aralık ayında son derece şahin mesajlar veren Fed, bu toplantıda oldukça güvercin bir duruşa geçti. Analistler makro verilerin her zamankinden daha önemli olacağına dikkat çekiyor.

Piyasalar cuma günkü ABD verilerine ve Çin ile devam eden ticaret görüşmelerine odaklandı. Türkiye'de ise jeopolitik riskler izleniyor.