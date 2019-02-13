Dolar kuru hafta başından itibaren iki yönlü dalgalanmaya devam ederken, dolar endeksindeki yükselişle başlayan gelişen ülke paralarındaki düşüş ABD - Çin görüşmelerinden gelen haberlerle tersine döndü.
ABD ve Çin arasındaki küresel savaş endişeleri bir süredir doların güvenli liman olarak yükseliş trendini desteklerken, iki ülke arasında 1 Mart tarihine kadar yapılacak müzakerelerdeki pozitif haber akışıyla dolar dün akşam üzerinden itibaren düşmeye başladı.
5.29'a dayanan kur, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Pekin'e gitmesi ve Başkan Şi ile de görüşüleceğini açıklanması, Trump'ın ateşkesteki 1 Mart tarihinin uzatılabileceğini açıklamasıyla uzlaşı beklentisi ile pozitif fiyatlanmaya başlandı.
Daha önce, bu tarihe kadar anlaşmaya varılamazsa, ABD Çin'den ithal 200 milyar dolar değerinde ürüne yönelik gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarmayı planlıyordu.
Dün 5.2536 ile kapanan dolar/TL, görüşmelerde Washington yönetiminin baskısına rağmen iyimser beklentiyle 13 Şubat günü 5.24'lü seviyelerden el değiştiriyor. Euro/TL ise 5.95 etrafında dalgalanıyor. Döviz kurlarındaki düşüşün bir diğer nedeni de petrol fiyatlarındaki yükselişin bir bölümü önemli yer altı kaynaklarına sahip gelişen ülkelere pozitif etki yapması olarak belirtiliyor.
Ancak öğlen saatlerinden itibaren dolarda yeniden yukarı yönlü fiyatlama başladı. Kur, 5.2664 seviyesini gördü.
GÜNCEL DOLAR FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
TCMB enflasyon beklenti anketi, işsizlik, bütçe gerçekleşmesi, Aralık ayı sanayi üretimi verilerinin yanı sıra piyasalar S&P'nin açıklayacağı Türkiye raporunda pozitif bir değişikliğe gidip gitmeyeceğine odaklandı.
Dış politikada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti, ABD cephesinden gelen S-400 ve Patriot mesajları ve Suriye cephesindeki jeopolitik riskler yakından izleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.