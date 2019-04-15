Dolar/TL, geçen hafta veri akışının zayıf olduğu haftada seçim sonuçları belirsizliği, S-400 gerilimi ve Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş nedeniyle 5.68 ile başladığı haftada 5.80 üzerini görmüştü.
Bakan Albayrak'ın açıkladığı ekonomik reform paketi ve "G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" da piyasalar tarafından dikkatle izlendi.
Bu hafta ise piyasalarda yoğun bir veri gündemi var.
15 nisan sabahı dolar kuru yukarı yönlü başlayarak 5.7856 seviyelerinde işlem görüyor. Euro ise 6.5440'tan el değiştiriyor.
Piyasalar İstanbul seçimlerine dair gelişmeleri izlemeye devam ederken TÜİK, bugün aralık - ocak - şubat dönemine ait işsizlik rakamlarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise mart ayı bütçe verilerini açıklayacak. Bakan Albayrak'ın özellikle üzerinde durduğu bütçe disiplini nedeniyle bütçe verileri piyasaların odağında.
Bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington'da Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'na da katılacak.
Hafta içerisinde açıklanacak bir başka veri ise büyüme için önemli olan sanayi üretimi verisi. Dünya genelinde de sanayi üretimi verileri ortaya çıkacak. Euro bölgesi enflasyon rakamlarına odaklanırken, ABD'de ise Çin ile başlayan ve Boeing nedeniyle Avrupa'ya da sıçrayan ticaret savaşlarının seyri için belirleyici olabilecek dış ticaret dengesi izlenecek veriler arasında.
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