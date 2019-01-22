Dolar/TL, haftaya 5.32 ile başlayıp dün gün içerisinde 5.35 TL üzerini yoklamasına rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta PPK toplantısında faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından iyimser seyrini kordu.

Dolar kuru dün 5.3220 ile yaptığı kapanışın ardından 22 Ocak gününe hafif yukarı yönlü başladı. Dolar, sabah saatlerinde 5.33 TL'nin biraz üzerinde dalgalanıyor. Euro ise 6.06 TL'de

Başta Suriye cephesindeki gelişmeler, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya lideri Putin ile yapacağı görüşme çerçevesinde jeopolitik gelişmeler, yerel seçim çalışmaları ve içerideki veri akışı Türkiye'deki piyasaların odak noktasında.

Dışarıda ise Japonya ve Avrupa merkez bankaları faiz kararları ve Davos zirvesi takip ediliyor. Piyasaların gündeminde uzun süredir olan bir diğer konu da Çin ekonomisindeki yavaşlayan büyüme trendi, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı müzakereler,i ABD para politikasında Fed bölge başkanlarının yaptığı açıklamalar ve Brexit süreci var.

Hatırlanacağı üzere Çin ekonomisi 2018 yılında yüzde 6.6 ile son 20 yılın en düşük büyüme performansını sergilemişti. Bu seviye en son küresel finansal kriz süresince 2009 başında görülmüştü.