Dolar kuru, dün Merkez Bankası toplantısında faiz değişmezken 'ek sıkılaştırma' ifadesinin PPK metninden çıkarmasıyla sert yükseldi ve Türk Lirası varlıklar kayıp yaşadı.

Uzmanlar metindeki değişikliklerin güvercin ve daha "gevşeme yanlısı" bir tonda olduğuna dikkat çekerken 5.89 olan dolar/TL bir anda 5.9820'ye kadar yükseldi.

Dolar kuru 4-5 haftada 5.20'lerden 6'ya yaklaşırken, TL yılbaşından bu yana yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti. Borsa İstanbul'daki kayıp yüzde 2'yi aştı, bankacılık endeksi ise yüzde 4'ün üzerinde geriledi.

Merkez Bankası'nın toplantı metninde kur ve petrol fiyatlarının önceki dönemin aksine enflasyonu yukarı çeker hale getirildiği de öne çıktı. Enflasyon konusunda Merkez Bankası'nın önceki toplantıya göre daha karamsar olduğu anlaşılmasına rağmen neden güvercin mesaj verdiği de soru işaretleri uyandırdı.

26 Nisan cuma günü dolar kuru 5.94 ile başladı. Euro 6.62, sterlin ise 7.67 TL'den işlem görüyor.

Uzmanlar gelecek hafta sunumu yapılacak olan enflasyon raporunda metnin daha net bir anlatılarak soru işaretlerinin kaldırılmasını bekliyor. Geçen haftadan bu yana tartışma konusu olan Merkez Bankası rezervleriyle ilgili verilecek bilgi de piyasaların yakın takibinde olacak.

Piyasalar seçimle ilgili gelişmeler ve S-400 konusuyla birlikte ABD - Türkiye gelişmelerini de takip etmeyi sürdürüyor. Yurtdışında ise ABD ilk çeyrek büyüme rakamı gelecek.