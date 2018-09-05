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Haberler > Ekonomi > Döviz > Dolar son dakika! Dolar ne kadar, kaç TL? İşte 5 Eylül 2018 döviz kuru

Dolar kurunda son durum

Dolar/TL dün 6.60 seviyelerinden başladığı günde; İdlib'de yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkisi ve Fitch'in büyüme tahminini düşürerek 4 riske dikkat çekmesiyle birlikte yukarı yönlü, sınırlı bir artış yaşadı. 6.70 seviyelerini test eden dolar kuru, 5 Eylül 2018 sabahı da 6.69 TL'den el değiştiriyor

05.09.2018 - 08:28 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dolar/TL enflasyon verisiyle hareketli başladığı haftada dün ABD piyasaların kapalı olmasının ve veri akışının az olmasıyla nispeten sakin bir gün geçirdi.

Dolar kuru sınırlı bir yükseliş yaşadı.

Suriye'den yaşanan jeopolitik riskler ve Fitch'in Türkiye'nin büyüme tahminini düşürerek 4 neden gösterip, Türkiye ekonomisinin uzun bir düzeltme sürecine girdiğine işaret etmesi öne çıkan etkenlerdi.

Öte yandan, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının tırmanma eğiliminde olması, Güney Afrika ekonomisinin resesyona girmesi ve Arjantin'de acil kemer sıkma tedbirlerinin gelişmekte olan piyasalarda birçok para üzerindeki baskıyı artırıyor.

Dolar endeksi 95.236 ile son 10 günün en yüksek seviyesine yaklaştı.

Merkez Bankası'nda TL için TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ağustos'ta 64,82'ye geriledi. Bu da Türk Lirası için veri tarihinin en düşük reel değerine işaret ediyor.

5 Eylül sabahı saat 8:30'da kur 6.69 seviyesinde

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Yorumlar 1
  • Misafir 13 dakika önce
    Gençlerimizin fırsatı olsa hepsi avrupaya gider bi daha da geri gelmez malesef.
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