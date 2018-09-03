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Dolar kurunda son durum

Dolar / TL geçen hafta yukarı yönlü hareketinin ardından Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle TL'nin kaybını sınırlı oranda toparlamıştı. Haftayı 6.5 TL altında kapatan dolar, 3 Eylül haftasına da yakın seviyelerde başladı. Piyasalar bugün açıklanacak enflasyon verisini, açıklanacak OVP'yi ve 13 Eylül'deki Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak faiz kararını bekliyor. Siyasi gelişmeler de izleniyor

03.09.2018 - 07:45 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dolar / TL bayram öncesi 6 TL'den kapanmasının ardından 9 günlük tatil sonrası yeniden hareketlenmişti. TL'deki değer kaybında kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk bankalarının notunu indirmesinin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerdeki kırılganlık da etkili oldu.

Dolar, hafta arası 6.84 TL'ye kadar yükselse de döviz mevduat hesaplarına getirilen vergi düzenlemesi, BIST bünyesidne swap pazarının kurulacak olması ve Merkez Bankası'nın VİOP'a dönük önlemleriyle TL'de sınırlı bir toparlanma görülmüş ve dolar / TL Ağustos'un son haftasında 6.50'nin altında kapanmıştı.

3 Eylül haftasının ilk gününde ise gözler ilk olarak bugün açıklanacak enflasyon verisinde. Ertesi gün Merkez Bankası enflasyon verisine yönelik değerlendirmelerini paylaşacak.

TL'nin seyrinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı Orta Vadeli Program (OVP) ve 13 Eylül günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faizlerle ilgili karar çıkması beklenen toplantısı yer alıyor. 

ABD ile gerilen ilişkiler, Suriye için Tahran'da yapılacak üçlü zirve de piyasaların takibi altında.

3 Eylül saat 07:45'te dolar sığ piyasada 6.55 TL civarından el değiştiriyor. Euro ise 7.60 seviyesinde

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