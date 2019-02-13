Dolar endeksinde yaşanan yükseliş 9. gününe girerken, Fed'in şahin mesajlarını güvercine çevirmesiyle başlayan gelişen ülkeler para birimlerindeki iyimserlik yerini değer kaybına bıraktı.
Dolar endeksi, aralık ayında Fed'in çok keskin sıkılaşma mesajları verdiği dönemdeki seviyesine yani 97 puan üzerine yeniden çıkarken gelişmekte olan paralar yüzde 1-2 arasında değer kayıpları yaşadı.
Türk Lirası ise Rus rublesi ile birlikte bir nebze pozitif ayrışırken kayıplarını yarım puan altında tuttu anca akşam sığ piyasada dolar/TL dün çıktığı 5.27 üzerinden bir atak daha yaparak 5.2860 TL'yi gördü.
Dolar kuru 12 şubat sabahında yükseliş eğilimini koruyarak 5.28 üzerinde güne başladı. Euro ise euro bölgesindeki zayıflamaya bağlı olarak 5.95'in biraz üzerinde.
Kur, piyasaların açılmasıyla birlikte 5.27 seviyesine gerilese de öğlen 1 itibarıyla yeniden 5.28 üzerine çıktı, sonrasında ABD - Çin ticaret görüşmelerindeki iyimserlikle yeniden 5.26'lara geriledi
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Yurt içinde piyasalar bu hafta açıklanacak olan ödemeler dengesi, TCMB enflasyon beklenti anketi, işsizlik, bütçe gerçekleşmesi ve Aralık ayı sanayi üretimini izleyecek. S&P'nin açıklayacağı Türkiye raporunda bir görünüm değişikliğine gidip gitmeyeceği de bir başka merak konusu.
Morgan Stanley'nin son raporunda Türkiye'nin özel sektörün döviz cinsi borçluluğuna dikkat çekilerek ekonomideki gidişatın V değil L ya da U şeklinde olacağı belirtildi. ABD - Çin arasındaki ticaret görüşmeler de piyasaların odağında.
Piyasalar dış politikada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti, ABD cephesinden gelen S-400 ve Patriot mesajlarıyla görüşme sonrası mesajlar da yakından izleniyor. Suriye cephesindeki jeopolitik riskler radarda.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şöyle konuştu: Türkiye açısından bıçak kemiğe dayanmıştır. Güvenli bölge meselesindeki hassasiyetimiz yüksek düzeydedir.
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