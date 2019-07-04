Dolar kuru, beklentilerin biraz altında gelen enflasyon verisi sonrasında iki yönlü hareket etti. 5.60 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL gelen alımların etkisiyle tekrar 5.65 üzerini gördü. Kurda kapanış 5.6216 ile oldu.

Öte yandan, bireysel döviz alımında Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin (BSMV) binde 1'den 2'ye çıkarılmasının planlandığı ve Cumhurbaşkanı kararıyla bu oranın artırılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeye yönelik çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Böylelikle yurtiçi yerleşiklerin dolarize olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Gerçek kişilerin döviz tevdiat hesapları geçen hafta 1.4 milyar dolar artarak 115 milyar doları geçmişti.

Piyasalarda baz etkisiyle gerileyen enflasyonun ardından ana gündem Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısına çevirdi.

Dolar bu gelişmeler öncesi 4 Temmuz günü 5.62 seviyesinde, euro ise 6.35 seviyesinde işlem görüyor ve aşağı yönlü hareket söz konusu.

Anketler, TCMB'nin uyguladığı yüzde 24 politika faizini 250 ile 500 baz puan indirebileceğini öngörüyor. Ticaret savaşıyla gerilen piyasalar ve resesyon endişeleriyle Fed'in sıkılaşmayı bırakması, AMB'nin de genişlemeye başlayacak olmasıyla merkez bankaları faiz indirmeye başladı.

Analistler TCMB'nin indirimi hızlı mı yoksa kademe kademe mi yapacağını izliyor. Büyük montanlı indirimlerin TL ve TL varlıklar için risk unsuru oluşturabileceğini belirten analistler, sona eren ÖTV indirimlerinin yanı sıra akaryakıt, elektrik, sigara, alkol, şeker ve çay gibi sepetteki ağırlığı yüksek olan ürünlere gelen zamların enflasyonist etkisinin izlenmesi gerektiği görüşünde.

Zamların etkisiyle yıllık enflasyonun tekrar yüzde 16.5 - 17 civarına yükselebileceği ancak eylül - ekim ayında baz etkisiyle tekrar tek haneye inebileceğini belirtiliyor.

Dışarıda ABD piyasası 4 Temmuz nedeniyle bugün kapalı ancak Türkiye'nin ABD ile ilişkilerine yönelik haber akışı izlenmeye devam ediyor.