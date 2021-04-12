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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolarda kritik hafta - 12 Nisan dolar kuru
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Dolarda kritik hafta

Dolar kurunun 8.15 bandında yatay seyrettiği geçen haftanın ardından yeni işlem gününe 8.18 seviyesine hafif yukarı yönlü başlayan dolar kuru için kritik haftaya giriliyor. Yoğun veri akışının olacağı 12 Nisan haftasında gözler ilk olarak TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında olacak. TCMB Başkanı Kavcıoğlu göreve geldikten sonra faizlerin erken indirileceği endişesiyle kur sert yükselmiş ancak Kavcıoğlu'nun "Nisan veya sonraki aylarda alınacak PPK kararlarında faizin hemen indirileceği yönündeki önyargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum" mesajı ve yerlilerin dolarda kâr satışına gitmesiyle kur bir miktar dengelenmişti. Salı günü açıklanacak ABD enflasyon verisi ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması ise piyasaların izleyeceği diğer önemli gündem maddeleri

Dolar son dakika! Dolarda kritik hafta - 12 Nisan dolar kuru
HABERTURK.COM

Dolar kurunun 8.15 bandında yatay seyrettiği geçen haftanın ardından yeni işlem gününe 8.18 seviyesine hafif yukarı yönlü başlayan dolar kuru için kritik haftaya giriliyor. Yoğun veri akışının olacağı 12 Nisan haftasında gözler ilk olarak TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında olacak.

Mart ayında yüzde 16'yı aşan tüketici enflasyonu son 1.5 yılın en yüksek seviyesine çıkarken üretici fiyatlarındaki artış yüzde 30'u aşmıştı.

Enflasyonist baskıların arttığı dönemde yeni başkan Kavcıoğlu ve yönetimiyle alınacak faiz kararı, PPK metnindeki mesajlar yakından izlenecek.

Kavcıoğlu göreve geldikten sonra Bloomberg'e verdiği röportajda enflasyonda yüzde 5 hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirterek "Nisan veya sonraki aylarda alınacak PPK kararlarında faizin hemen indirileceği yönündeki önyargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum. Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz" demişti.

Hatırlanacağı üzere 20 Mart Cumartesi günü TCMB'de yaşanan başkan değişikliği sonrasında TL yüzde 10'un üzerinde değer kaybetmişti. 7.30 seviyesindeki dolar kuru, faizlerin planlanandan erken indirileceği endişesi ve yabancıların satışa yönelmesiyle ilk etapta 8.50'yi test etmiş, daha sonra Kavcıoğlu'nın mesajları ve yurt içi yerleşiklerin 10 milyar dolar civarındaki kâr satışlarıyla 7.70'e kadar inilmişti ancak burada da kalıcı olamayan kur 8.15'te dengelendi.

Dolar, bu dönemde ABD enflasyonu ve tahvil faizlerindeki artışla küresel olarak da üst üste 3 hafta değerlenirken, geçen teşvik paketi, ABD hazinesinin borçlanma ihalelerine gelen yüksek talep ve Fed'in sözlü yönlendirmeleriyle geçen hafta dolarda gerileme görülmüştü.

Piyasalarda ABD'de salı günü açıklanacak enflasyon verileri, çarşamba Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen video konferans etkinliğinde yapacağı konuşma ve nisan ayı Bej Kitap Raporu dikkatle takip edilecek.

Fed Başkanı Powell dün CBS yayınındaki röportajında ABD ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu belirterek bu yıl faiz artışı olmayacağını yineledi. İstahdam ve büyümedeki yükselişin önemine dikkat çeken Powell, ekonomi için en büyük riskin koronavirüsün tekrar yayılması olacağını vurguladı.

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